MN - Milan, sogno Torreira. Ma l’Arsenal chiede tanto

Lucas Torreira dell’Arsenal è il sogno di mercato del Milan per dare qualità alla squadra. Mister Giampaolo lo ha allenato alla Samp e sarebbe felicissimo di lavorarci ancora in rossonero. Torreira ha un contratto con i Gunners fino al 2023 ed è stato pagato l’anno scorso circa 26 milioni di sterline. L’Arsenal non vuole cederlo e per meno di 35 milioni di sterline non ascolta nemmeno le proposte.