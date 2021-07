MN - Milan, su Kvaratskhelia poche conferme. Si lavora per Brandt

Il Milan è sempre attivo sul mercato e sta valutando diversi nomi per l'attacco. Nelle ultime ore dalla Russia è stato fatto quello del georgiano Kvaratskhelia, ma arrivano poche conferme da ambienti vicino al club rossonero. Il giocatore è stato seguito ma non ci sono trattative e non è un profilo al momento che i rossoneri cercano per la trequarti. Il Milan invece sta lavorando per Julian Brandt del Borussia Dortmund, per un'operazione che sarebbe in prestito. Le difficoltà ci sono, ma i rossoneri ci provano.

di Antonio Vitiello