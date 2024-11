Obiettivo Milan, Marcelli segna ai rossoneri ed è il più giovane slovacco in gol in Champions

vedi letture

Nino Marcelli (19 anni e 181 giorni) è il più giovane slovacco ad aver mai segnato in Champions League. Il giocatore è nel mirino del Milan, come hanno confermato allo Slovan Bratislava.

Entrato a gara in corso e autore di uno splendido gol all'88', Nino Marcelli si è messo in mostra sotto gli occhi dei dirigenti del Milan. Al termine della partita l'allenatore dello Slovan Bratislava, Vladimir Weiss, conferma l'interesse dei rossoneri nei confronti del giocatore: "Per lui è stato di motivazione. Lo scout del Milan lo osserva, hanno ottimi scout. Sarà fortunato se giocherà regolarmente qui. Ha potenziale".

Già alla vigilia, il CEO dello Slovan, Ivan Kmotrik Jr, aveva ammesso l'interesse del Milan per Marcelli: "È vero. Erano in corso trattative ufficiali con il Milan, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Le nostre esigenze differivano dalle loro idee. Non eravamo d'accordo sui termini. Non specificherò quale offerta abbiamo ricevuto. Marcelli è molto apprezzato dal nostro punto di vista. Sicuramente non lo lasceremmo andare per una cifra bassa. Abbiamo un grande valore in lui".

Nel post gara di ieri il Direttore degli scout del club slovacco ha parlato della trattativa con il Milan per Marcelli e del motivo per cui è stata rifiutata l'offerta: "Kirovski è venuto personalmente per Marcelli. L'offerta era una cifra fissa con tanti bonus legati alle partite giocate. Il totale era la somma che volevamo, ma volevamo subito qualcosa e poi la parte successiva".