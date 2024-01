Pellegrino richiestissimo: almeno tre club italiani lo cercano in prestito

Marco Pellegrino, fino a questo momento, non ha avuto modo di lasciare il segno nella sua prima stagione al Milan. Il difensore argentino, arrivato la scorsa estate, nel suo esordio in ottobre contro il Napoli è stato vittima di un lungo infortunio che lo ha tenuto ai box fino a questo weekend, quando per la prima volta è tornato a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro il Bologna.

Nel frattempo è rientrato Matteo Gabbia e dunque, con i ritorni dei titolari in vista, lo spazio per Pellegrino potrebbe essere poco. Per queste ragioni il Milan pensa a una soluzione in prestito per i prossimi sei mesi. Secondo Tuttosport non sono poche le squadre che hanno messo gli occhi sull'argentino. In particolare in Italia c'è il vivo interesse di Verona, Salernitana e Sampdoria. Ma l'argentino ha anche gli occhi di un paio di club spagnoli su di lui.