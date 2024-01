Sampdoria, può arrivare un difensore dal Milan: è l'argentino Marco Pellegrino

Potrebbe arrivare dalla Serie A ed in particolare dal Milan un nuovo innesto per la retroguardia della Sampdoria. I due club starebbero lavorando ad un possibile trasferimento di Marco Pellegrino, centrale classe 2002 approdato alla corte di Stefano Pioli la scorsa estate dal Platense e finora in grado di mettere a referto una sola presenza lo scorso 29 ottobre in casa del Napoli.

Da quel giorno il calciatore di Buenos Aires è rimasto fuori gioco per 2 mesi a causa di un infortunio alla caviglia. Lo scorso weekend è tornato in panchina nel match contro il Bologna.

Milan e Sampdoria stanno lavorando sull'ipotesi di un prestito semestrale.