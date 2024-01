TMW - Dopo Pafundi, il Losanna guarda ancora in Serie A: vicino Chaka Traore dal Milan

Il Losanna, dopo l'arrivo di Simone Pafundi dall'Udinese, continua a guardare in Serie A per rinforzare la propria rosa in questa seconda parte della stagione. Secondo le ultimissime raccolte da TMW infatti il club svizzero sta portando avanti col Milan una trattativa per Chaka Traore, giovane attaccante classe 2004 che in questa stagione si è fatto vedere con buoni risultati anche in prima squadra.

Nei giorni scorsi i contatti fra Milan e Losanna riguardavano il terzino Bartesaghi, ora la virata elvetica sull'attaccante ivoriano: in questa stagione, con la squadra di Stefano Pioli, Traore ha collezionato una presenza in Champions League, una in Coppa Italia (con gol) e due in campionato, con un gol all'attivo. Fra le parti si respira ottimismo in merito alla fumata bianca dell'operazione, col giovane rossonero che dovrebbe trasferirsi in Svizzera con la formula del prestito.