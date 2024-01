TMW RADIO - Marchetti: "Conte? Il Milan ha in testa profili diversi come Thiago Motta e Palladino"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il giornalista SkySport, Luca Marchetti. Queste le sue parole sulle voci su un possibile arrivo in estate sulla panchina del Milan di Antonio Conte:

Su Conte al Milan c'è qualche voce?

"Non ci risulta nulla e onestamente mi sembra anche complicato. Quello delle panchine sarà comunque un bel Valzer, sia in Italia che all'estero. Io ho la convinzione che il Milan abbia in testa dei profili diversi, come Thiago Motta e Palladino. Non dimentichiamoci che quando hai Conte allenatore devi anche orientare il mercato in un certo modo".