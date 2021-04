PODCAST MN - Verso Parma: le probabili scelte di Pioli

Ritorna il campionato con il Milan che giocherà domani pomeriggio, alle 18.00, sul campo del Parma per la 31a giornata di campionato. Stefano Pioli ha una grande abbondanza, che non si vedeva da mesi, nelle scelte. Soprattutto dalla cintola in su, con i rientri di Leao e Mandzukic che daranno all'allenatore milanista diverse opportunità a gara in corso.

