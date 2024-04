Rangnick vicino al Bayern, il ds dell'Austria: "Questione da affrontare entro 1-2 settimane"

Ralf Rangnick potrebbe essere l'allenatore del Bayern Monaco nella prossima stagione. La conferma è arrivata anche dal direttore sportivo della Federcalcio austriaca, Peter Schöttel, che ha ammesso di aver ricevuto un'offerta ufficiale dal club bavarese.

In un incontro avvenuto qualche giorno fa tra Rangnick, lo stesso Schöttel e il presidente federale Klaus Mitterdorfer, l'allenatore 65enne avrebbe parlato dell'interesse dei tedeschi nei suoi confronti: "Penso che sia importante che tutte le persone coinvolte prendano una decisione il prima possibile", ha detto Schöttel, riferendosi soprattutto all'imminente Europeo. "La questione dovrà essere affrontata tempestivamente, entro una o due settimane".

Dopo aver cercato invano di convincere Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Unai Emery e Zinedine Zidane, il Bayern negli ultimi giorni ha accelerato la trattativa con l'ex manager del Lipsia e del Manchester United, che era stato obiettivo anche del Milan nell'estate del 2020. Adesso, quasi inaspettatamente, arriva un'occasione unica per rilanciarsi, in una delle squadre più importanti d'Europa, ancora in corsa per la vittoria della Champions League. Tuchel, che sperava di essere riconfermato in caso di trionfo nella massima competizione europea, ormai si è rassegnato a cedere il posto, come tra l'altro è già stato comunicato nelle scorse settimane. Non ci saranno ribaltoni.