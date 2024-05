Real Madrid, i Blancos vincono aritmeticamente la Liga: Ancelotti continua a seminare successi

Arrivano ottime notizie dal Real Madrid e quindi per l'ex storico allenatore e calciatore rossonero, Carlo Ancelotti. Infatti, i Blancos hanno vinto la Liga Spagnola, decisiva la sconfitta del Barcellona contro il Girona che consegna quindi ufficialmente ai galacticos il 36° titolo spagnolo.

Un palmares in terra spagnola incredibile per Ancelotti, con la sala trofei del Real Madrid che andrà così ad rinnovarsi dopo l'ennesimo titolo appena conquistato. Questo quanto vinto dall'ex tecnico rossonero in Spagna: 2x Liga, 2x Supercoppa di Spagna, 2x Mondiale per Club, 2x Supercoppa Europea, 2x Champions League e 2x Copa del Rey.