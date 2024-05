Fonseca candidato come miglior allenatore in Ligue 1: sta scrivendo la storia con il Lille

Paulo Fonseca è uno dei nomi iscritti alla lista dei possibili candidati per la panchina del Milan. Il tecnico portoghese, con un passato anche alla Roma, si trova da due stagioni alla guida del Lille in Ligue 1. Ha riportato i francesi in Europa e sta scrivendo la storia del club. I suoi risultati, per il secondo anno consecutivo, gli hanno permesso di essere nominato tra i papabili vincitori del premio di miglior allenatore del massimo campionato francese. In lizza con Fonseca ci sono Elsner (Le Havre), Luis Enrique (PSG), Haise (Lens), Roy (Brest). Un riconoscimento che è la diretta conseguenza dell'ottimo lavoro di Fonseca in Francia: attualmente il Lille è quarto e in lizza per l'accesso diretto alla Champions League.

Come detto, Fonseca sta mettendo in fila numeri storici per il Lille. Nel corso di questa stagione la squadra ha collezionato 22 clean sheet tra tutte le competizioni disputate, secondi in Europa solo all'Inter che ne ha messi in fila 25. In più ha fatto registrare il record di gare in casa consecutive senza sconfitte: la striscia è arrivata a 22 e oggi è imbattuto da 18 gare di fila tra le mura amiche. In più sono tanti i giovani calciatori che si stanno esprimendo al meglio sotto Fonseca: il portiere Luca Chevalier (candidato al premio di miglior portiere), Leny Yoro (candidato al premio di miglior giovane) ed Eden Zhegrova (candidato al premio di miglior giocatore del campionato). In più si aggiungono giocatori come Bafodè Diakitè, Carlos Baleba, Angel Gomes e Ayoubb Bouaddi. Tutte caratteristiche che coincidono con l'identikit tracciato dal Diavolo per il nuovo tecnico.