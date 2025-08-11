Salah critica la UEFA: "Potete dirci come, dove e perché è morto Obeid?"
Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha criticato la UEFA per il modo in cui ha reso omaggio a Suleiman al-Obeid, ex leggenda del calcio palestinese morto lo scorso mercoledì. L’organismo calcistico europeo, tramite un post su X, aveva salutato il giocatore senza però menzionare le circostanze della sua morte.
Secondo la Federcalcio palestinese, al-Obeid è stato ucciso mercoledì scorso nel sud della Striscia di Gaza, colpito dal fuoco israeliano mentre era in coda per ricevere aiuti umanitari. Momo Salah, ripostando il messaggio della UEFA, ha risposto in maniera diretta: “Potete dirci come è morto, dove e perché?”.
