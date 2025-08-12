Luis Enrique ammette: "Donnarumma fuori? io responsabile al 100%"

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - "Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, nessun dubbio, e ancora migliore come persona. Se è fuori dalla squadra? Questa però è la vita dei calciatori di alto livello, io sono responsabile al 100% di questa decisione difficile. Se fosse facile lo farebbe chiunque, queste decisioni hanno a che vedere il profilo del portiere che la mia squadra necessita".

Cos' Luis Enrique, tecnico del Psg, dai microfoni di Sky Sport, spiega la decisione di mettere fuori squadra 'Gigio' Donnarumma, nonostante quanto di buono abbia fatto questo giocatore nella scorsa stagione. Ma domani giocherà Chevalier? "Vediamo, c'è anche Safonov". (ANSA).