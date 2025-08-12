Donnarumma in prima pagina su l'Equipe: "Punto di rottura"

vedi letture

Dopo una stagione da sogno con la maglia del Paris Saint-Germain, conclusa con la strabiliante vittoria in finale di Champions League contro l'Inter per 5-0 e con il secondo posto al Mondiale per Club negli Stati Uniti, la storia d'amore tra Gianluigi Donnarumma e i parigini sembra essere giunta al capolinea. Il portiere azzurro, capitano della Nazionale e cresciuto nel Milan, non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto che scade nel 2026 e non è stato incluso nella lista dei convocati per la Supercoppa Europea di domani contro il Tottenham.

Il Paris si è già tutelato andando a spendere ben 40 milioni di euro per il francese Lucas Chevalier, un atto molto chiaro che unito alla mancata convocazione fanno capire che le strade tra il club francese e il portiere ex rossonero sono destinate a separarsi. Oggi il caso arriva anche sulla prima pagina de L'Equipe, il maggiore giornale sportivo transalpino. Un'immagine di Donnarumma campeggia a tutta pagina e il titolo recita: "Donnarumma, punto di rottura". Nel sottotitolo: "Il portiere italiano, con il contratto con il PSG che scade nel 2026, non figura all'interno dei convocati che disputerano domani la Supercoppa Europea contro il Tottenham. Il Paris, che ha comprato l'ex Lilla Lucas Chevalier, va verso l'uscita di uno degli eroi della Champions League".