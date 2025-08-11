Psg, Luis Enrique ricorda il 5-0 contro l'Inter: "Il segreto fu arrivare rilassati alla partita"

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "L'obiettivo per la prossima stagione è migliorare. In termini di titoli sarà più difficile, mentre penso che calcisticamente miglioreremo come squadra, sia in attacco sia in difesa. Credo che possiamo ancora individuare fasi del gioco in cui migliorare". Lo ha detto il tecnico del Paris Saint Germain, Luis Enrique, in vista della Supercoppa europea, mercoledì a Udine contro il Tottenham. "Ovviamente i trofei vogliamo essere pronti a conquistarli tutti - ha proseguito, parlando a Uefa.com -, e crediamo di poter ripetere l'impresa anche quest'anno, il che significherebbe passare alla storia, e questo ci dà una motivazione speciale". Il club francese nel 2024/25 ha centrato il triplete campionato-Coppa di Francia-Champions League, perdendo poi la finale del Mondiale Fifa per club contro il Chelsea.

Il segreto del successo in Champions, ha ricordato il tecnico spagnolo, è stato riuscire ad arrivare "rilassati" alla finale con l'Inter. "Io e il mio staff avevamo solo una cosa in mente, non essere sopraffatti dall'ambiente o dal momento della partita perché - ha spiegato - eravamo circondati da tifosi desiderosi di sostenerci, cercando di darci energia" per un traguardo che non era mai stato raggiunto. "I giocatori siano stati sensazionali nel gestirla - ha aggiunto -. L'approccio a quella partita è stato eccezionale da parte di tutta la squadra". Questo chiederà ai suoi anche nella finale di mercoledì. (ANSA).