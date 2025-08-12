Marquinhos su Donnarumma: "Ha rispettato il PSG, ma il calcio è così.."

La situazione che vede Gianluigi Donnarumma e il Psg appare quasi come un qualcosa di già vissuto. Proprio lui che col Milan non si era lasciato bene, rifiutando il rinnovo di contratto e liberandosi a zero per trasferirsi proprio in Francia. Si, la stessa Francia che dopo aver vinto una Champions League in finale contro l’Inter, adesso volta le spalle all’ex portiere rossonero, oggi punto di riferimento della Nazionale italiana.

Le parole di Marquinhos, capitano del PSG, alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Tottenham:

L’ex Roma ha parlato così di Donnarumma: “Sappiamo com’è il calcio, che soprattutto nel momento del mercato è un po’ difficile. È stato un grande giocatore per noi, merita tutto il meglio nella sua vita. Grande persona e grande uomo, ha rispettato molto questo club però il calcio è così e delle volte non possiamo fare troppo. Non sappiamo cos’è passato nella discussione. Io sono qua da 12/13 anni e ho vissuto tanti momenti così: amici che arrivano e amici che se ne vanno. Se Gigio va via o se rimane, no siamo qua aperti a ricevere lui nella migliore maniera“.