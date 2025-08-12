Dalla Germania: Hojlund offerto al Bayern Monaco, no dei bavaresi

Il Manchester United, dopo aver preso Benjamin Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro, sta cercando una nuova squadra per Rasmus Hojlund. Il Milan è sulle sue tracce ed è già in trattativa con i Red Devils che nel frattempo ha provato ad offrire il centravanti danese anche al Bayern Monaco. Dai bavaresi è arrivato però un secco no alla proposta degli inglesi. Lo riferisce Sky Sport DE in Germania.

Il giocatore non sta spingendo per la cessione, anzi vorrebbe restare allo United a giocarsi le sue carte anche dopo l'arrivo di Sesko. Il club di Manchester, invece, la pensa diversamente ed è al lavoro per trovargli una nuova destinazione, tanto da aver aperto anche alla cessione in prestito con diritto di riscatto.

