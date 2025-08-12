Dalla Germania: Hojlund offerto al Bayern Monaco, no dei bavaresi

Oggi alle 16:39Dall'Estero
di Enrico Ferrazzi

Il Manchester United, dopo aver preso Benjamin Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro, sta cercando una nuova squadra per Rasmus Hojlund. Il Milan è sulle sue tracce ed è già in trattativa con i Red Devils che nel frattempo ha provato ad offrire il centravanti danese anche al Bayern Monaco. Dai bavaresi è arrivato però un secco no alla proposta degli inglesi. Lo riferisce Sky Sport DE in Germania. 

Il giocatore non sta spingendo per la cessione, anzi vorrebbe restare allo United a giocarsi le sue carte anche dopo l'arrivo di Sesko. Il club di Manchester, invece, la pensa diversamente ed è al lavoro per trovargli una nuova destinazione, tanto da aver aperto anche alla cessione in prestito con diritto di riscatto. 
 