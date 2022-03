ESCLUSIVA MN - Ag. Kjaer: "Simon sta recuperando molto bene, non vede l'ora di tornare in campo col Milan. Sulla data del rientro..."

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quanto manca Simon Kjaer a questo Milan? Se da una parte ci sono Tomori e Kalulu, giovani di prospettiva e con prestazioni sempre molto sufficienti, che sul campo stanno dimostrando di aver colmato almeno in parte il buco lasciato da Simon, dall'altra si sente la mancanza della leadership e dell'esperienza del centrale danese, ormai ai box da quasi quattro mesi. La redazione di MilanNews.it, per aggiornare i tifosi rossoneri sulle condizioni di Simon Kjaer, ha contattato in esclusiva l'agente del classe '89, Mikkel Beck. Queste le sue parole ai nostri microfoni: "Simon sta recuperando molto bene. Sta seguendo il programma di riabilitazione. Non vede l'ora di tornare a giocare per il Milan. Il suo contratto? Dura altre 2 stagioni a partire dalla prossima estate".

Sono passati quattro mesi dall'infortunio al ginocchio di Simon. C'è già un data per il rientro in campo?

"Al momento no, lo deciderà il medico".

Intervista di Gianluigi Torre