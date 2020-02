ESCLUSIVA MN - Ag. Pobega: "Il Milan è attento alla sua crescita. Futuro? Pronto per la A. Piena sintonia col club"

Stagione fin qui da incorniciare per il centrocampista di proprietà del Milan, Tommaso Pobega. Il giocatore classe 1999 sta convincendo al Pordenone, in serie B, così la redazione di MilanNews.it per analizzare il suo momento ha intervistato Patrick Bastianelli, agente di Pobega.

Come sta procedendo la stagione di Pobega?

“Molto bene, Tommaso sta facendo una stagione da protagonista, avendo realizzato anche 5 gol, sta crescendo di partita in partita”.

Com'è la sua situazione contrattuale?

“Ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2022”.

Il Milan vorrebbe puntarci in futuro?

“Credo che Pobega abbia le qualità fisiche, tecniche, caratteriali e morali per giocare in futuro in una grande squadra. Il Milan è molto attento e sta seguendo con grande attenzione la sua crescita”.

Qual è il percorso migliore che potrebbe fare Tommaso nei prossimi mesi?

“Tommaso è concentrato a finire bene la stagione con il Pordenone. È pronto per giocare in serie A da protagonista. Per quanto riguarda il percorso migliore è prematuro parlarne oggi anche se con il Milan fino ad oggi c'è stata piena sintonia nel creare insieme il percorso giusto di crescita sportiva, e i risultati si stanno vedendo”.

Ci parli di Pobega fuori dal campo?

“Tommaso è un ragazzo con dei valori umani importanti, ragazzo serio, molto maturo per la sua età. Tra le altre cose è appassionato di NBA e gli piace cucinare. Cura molto ogni aspetto legato all'alimentazione. È molto determinato, perfezionista, allegro e positivo. Grande merito va anche alla sua famiglia, papà Giorgio e la mamma Elena lo hanno fatto crescere in maniera serena, trasmettendogli valori importanti e un atteggiamento sempre costruttivo”.

di Antonio Vitiello