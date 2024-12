esclusiva mn Andersinho Marques: "Canobbio-Milan? Scelta rischiosa. Può andar bene come riserva..."

Dall'Uruguay si parla di Agustin Canobbio come giocatore molto vicino al Milan. L'uruguayano, 26 anni, dal 2022 gioca in Brasile, all'Athletico Paranaense. È poco noto a queste latitudini anche se da un paio d'anni è nel giro della nazionale maggiore. Per conoscerlo meglio abbiamo contattato Andersinho Marques, grande esperto di calcio brasiliano. Ecco la sua opinione ai microfoni di MilanNews.it

Che giocatore è Canobbio?

"Canobbio è un giocatore normale, non un fuoriclasse, ma utile. È dinamico, lavora tanto per la squadra e può giocare su più ruoli in attacco o a centrocampo. Ha un buon dribbling e tanta voglia di fare".

Cosa ti piace di più di lui?

"Senza dubbio la sua grinta".

In cosa dovrebbe migliorare?

"Direi che non sempre fa la differenza nei momenti importanti".

Il giocatore viene da una stagione strana, culminata con la retrocessione in Serie B dell'Athletico Paranaense. Non è strano che un giocatore retrocesso in Brasile possa interessare al Milan?

Sì, fa un po' pensare, perché di solito il Milan guarda a contesti di alto livello. Però bisogna valutare anche il fatto che è un giocatore con cittadinanza italiana, e questo potrebbe renderlo una scelta strategica per il club".

Canobbio ha già 26 anni. Non è troppo tardi per certi livelli?

"Per il Milan è una scelta rischiosa perché a 26 anni di solito i sudamericani sono già abituati al calcio europeo. È un'età in cui un giocatore deve essere pronto, non un progetto da sviluppare. Potrebbe essere un'opzione come riserva, ma non da titolare".

A chi somiglia?

"Direi che somiglia a un giocatore come Franco Vázquez, ma con meno tecnica. È uno che può dare equilibrio e qualche spunto, ma non è un trascinatore".

Un giocatore del Brasileirao per il Milan?

"Suggerirei Matheus Henrique (ex Sassuolo) ora al Cruzeiro ed ha fatto molto bene. È un centrocampista con grande visione e capacità di adattarsi al calcio europeo. Rispetto a Canobbio, sarebbe una scelta più futuribile e ambiziosa".