esclusiva mn - Benassi: "Pioli grandissimo allenatore. Jovic? Talento incredibile, gli basterà trovare la scintilla e poi potrà dare tanto al Milan"

In vista di Milan-Fiorentina, la redazione di Milannews.it ha intervistato Marco Benassi, centrocampista attualmente svincolato che in carriera ha giocato nei viola quando in panchina c'era Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Fiorentina?

“Sarà una partita che offrirà molto spettacolo. Entrambe le squadre giocano un calcio molto propositivo e offensivo, quindi probabilmente ci saranno tanti gol. Penso vincerà quella che tra le due, sul piano difensivo, sarà più solida”.

Hai giocato la scorsa stagione nella Fiorentina con Jovic. Come ti spieghi le sue difficoltà di rendimento e ambientamento al Milan?

“Ho conosciuto Luka e posso dire che è un ragazzo che ha delle qualità incredibili. A volte ha fatto fatica a farle vedere, ma il suo talento è indiscutibile! Io credo che gli basti trovare una scintilla, anche per ritrovare fiducia, e poi potrà dare tanto al Milan”.

Sempre nella tua vita in viola hai incrociato Pioli. Conoscendolo direttamente, come ti spieghi le difficoltà che ha riscontrato ultimamente con i rossoneri?

“Innanzitutto ci tengo a dire in primis che il mister è una grandissima persona a livello umano. Sono ormai passati tanti anni da quando eravamo insieme alla Fiorentina ma, puntualmente, ogni anno ci sentiamo almeno cinque-sei volte. Detto ciò, Pioli - oltre ad essere un grandissimo allenatore di campo, ossessionato dai dettagli, che sono poi quelli che fanno la differenza - è anche un grandissimo gestore di gruppo. Quindi sono certo che il Milan verrà fuori anche da questa situazione. Sono periodi che in una stagione possono capitare, ma - conoscendo il mister e la sua dedizione al lavoro - ne usciranno al 100%”.

Chi si contenderà lo scudetto?

“Con tutta onestà: quest’anno ho visto molte partite e devo dire che, come ho visto l’Inter, non ho visto nessun’altra. Sicuramente Milan, Juve e Napoli proveranno fino alla fine a stare lì, ma come favoriti vedo i nerazzurri”.