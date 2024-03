esclusiva mn Carotti: "Questa sera mi aspetto una partita aperta e combattuta. Leao tra i migliori in Europa e Pioli non è scontato che vada via"

vedi letture

Riguardo all’attualità in chiave rossonera e all’imminente sfida tra Milan e Slavia Praga, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Gabriello Carotti, ex calciatore del Diavolo. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Slavia Praga?

“Molto aperta e combattuta. L’andata non deve assolutamente contare. Per il Milan, ora come ora, deve esistere solo ed esclusivamente la gara di ritorno. In casa dello Slavia Praga sarà una storia a sè stante”.

Il calciatore rossonero che ti aspetti possa trainare il gruppo?

“L’attuale Milan deve essere la squadra di Rafa Leao. Quando accelera e strappa, è tra i migliori in Europa. È impensabile poterne fare a meno. Può accendersi da un momento all’altro. È giovane e può crescere ancora”.

Reputi il Milan la favorita per la vittoria finale dell’Europa League?

“Prima si pensi allo Slavia Praga. Detto questo, il Milan è certamente tra le squadre favorite. Per la storia, per l’organico e per quanto dimostrato nell’ultimo periodo: cinismo, cattiveria e voglia di vincere”.

Che tipo di mercato estivo pensi potrà effettuare la società rossonera?



“Staremo a vedere. Dipenderà molto dalle intenzioni e dagli accadimenti che riguardano la nuova proprietà…”.

Per quanto concerne l’allenatore invece?

“Non credo sia così scontato che vada via Pioli. Ad ogni modo, il Milan è un club che ti chiede di vincere pressoché subito. Per cui credo poco a scommesse e giovani allenatori. Penso a profili già affermati, che portino la loro mentalità”.