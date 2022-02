ESCLUSIVA MN - Dj Ringo: "Mercato sensato, non dimentichiamo il passato. Derby? Non sono un piangina, ma Milan spesso penalizzato…"

Il noto dj e tifoso rossonero Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare della stretta attualità in casa Milan:

Ringo, partiamo dal mercato appena concluso. Come giudica l’operato della dirigenza rossonera?

“C’è questa moda del mercato di gennaio che proprio non capisco. Alla riparazione si scatenano tutti, ma se devi prendere Vlahovic prendilo prima, perché aspettare adesso? Parlando del Milan è stato preso un attaccante giovane come Lazetic e l’operazione sposa la filosofia della nuova società”.

Una filosofia che condivide?

“Certamente. C’è un progetto e la società è lì e si vede. Forse qualcuno si è dimenticato il recente passato e di come finivamo in classifica. Certo la stranezza è osservare società definite in difficoltà scatenarsi sul mercato…”.

C’è qualcos’altro che vuole dirci, si percepisce

“Basta ricordarsi lo scetticismo quando arrivarono Theo Hernandez, Leao o più recentemente Tomori. Nessuno, o in pochi, pensava che potessero esplodere così. Lazetic può crescere e migliorare, noi ci stiamo riprendendo per gradi”.

Andiamo sul campionato. La febbre da derby è iniziata?

“Da diversi giorni. Sono atterrato qualche ora fa da Los Angeles e già nei bar mi chiedevano del derby di Milano. L’Inter è più forte, ha iniziato il proprio cammino prima del nostro ma noi ce la giocheremo. Dobbiamo fermarli, sennò diventa dura. Tra l’altro quest’anno ai cugini gira anche bene, pur giocando male vincono. Noi venderemo cara la pelle, ne sono certo”.

Chiudiamo con un giochino. Baratterebbe la vittoria nel derby con il fatto che l’Inter vinca lo Scudetto?

“Mai. Preferisco piuttosto perdere il derby ma che non vincano lo Scudetto. Vorrebbe dire anche qualche speranza in più per noi. All’andata gli episodi sono andati nel verso giusto per loro, speriamo che sabato le cose possano essere diverse. Non voglio fare il piangina ma il Milan è stato penalizzato in tante partite tra Champions League e campionato”.

Intervista di Peppe Gallozzi