ESCLUSIVA MN - Giuri: "Udinese a San Siro con il 3-5-2, occhio a Deulofeu. Il Milan se la giocherà fino alla fine per lo scudetto"

Massimo Giuri, giornalista di Udineseblog.it (testata online che segue h24 l’Udinese Calcio), ha risposto alle domande di MilanNews.it in vista di Milan-Udinese del 25 febbraio alle 18.45

L’Udinese viene da un pareggio con rimpianti contro la Lazio?

“Fino ad un certo punto. Pareggio con rimpianti è vero ma attenzione a quello che emerge della partita con i biancocelesti…”

In che senso?

“Nel primo tempo si doveva far di più dopo il vantaggio di Delofeu, invece il pareggio è arrivato e ha tagliato un po’ le gambe. Dopo il riposo negli spogliatoi poteva sembrare che mister Cioffi avesse scelto bene con l’inserimento di Pereyra. Tolta la traversa di Molina, non ho visto un’Udinese che volesse vincere ad ogni costo. Certo, la sconfitta sarebbe stata molto pesante. In ogni caso adesso i discorsi salvezza sono tutti riaperti”.

Del Milan, invece, che idea si è fatto?

“Che se fa il Milan può riprendere subito il suo cammino. L’Inter, nel computo degli organici, può avere qualcosa di più ma resto convinto che i rossoneri abbiano tutto per giocarsela fino alla fine per il primo posto”.

Ritiene che l’Udinese parta ad handicap contro i rossoneri arrabbiati per il pareggio di Salerno?

“L’Udinese, in trasferta, tende a giocare in ripartenza ma se l’approccio del Milan sarà quello buono non credo possano esserci problemi”.

Mister Cioffi che carte si giocherà a San Siro?

“Il classico 3-5-2 con questo Pablo Marì in difesa che sta avendo grande fiducia da parte del tecnico. La settimana non è stata facile ma penso che, a livello di mentalità, l’Udinese non si snaturi”.

Dovesse scommettere su un giocatore che possa far male ai rossoneri?

“Sicuramente Delofeu ha qualcosa in più e in queste partite, come a Milano sponda rossonera sanno bene, il coniglio dal cilindro lo può estrarre. Se devo giocarmi due nomi dico quelli degli esterni Udogie e Molina che possono far male se trovano campo davanti a loro”.