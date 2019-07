MN - Bennacer-Milan, la pista si raffredda: Arsenal e Dortmund sul giocatore

Brusca frenata nella trattativa per l’approdo di Ismail Bennacer al Milan. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il giocatore sta alzando la posta, ritenendo bassa la proposta da 1.5 milioni per cinque anni che gli è stata fatta dal club di via Aldo Rossi. Tale gioco al rialzo sarebbe dovuto anche al fatto che il suo agente è stato contattato da Arsenal e Borussia Dortmund, che hanno chiesto informazioni in maniera molto importante sulla disponibilità di Bennacer di ascoltare le loro proposte. Ricordiamo che il Milan aveva raggiunto l’accordo con l’Empoli sulla base di 16 milioni per il cartellino. Ma la trattativa non è saltata e potrebbe riprendere nelle prossime ore.