MN - Currò: "Turnover contro lo Spezia? È fisiologico dato che la partita contro l'Atletico è più importante"

Il Giornalista di Repubblica, Enrico Currò, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni in cui si è parlato anche del turnover in vista dei prossimi impegni. Ecco le sue parole: “È fisiologico che un po’ di rotazioni ci saranno, questo in base a come staranno i giocatori a livello fisico. Il criterio è questo e nessuno meglio di Pioli può decidere chi debba giocare contro i liguri nel match di sabato. Di sicuro, la partita con l’Atletico Madrid è più importante della partita di campionato perché può aiutare i rossoneri a capire quali sono i limiti che hanno e quali sono i progetti per questa Champions League. Contro l’Atletico Madrid la partita sarà ancora più importante rispetto anche al Liverpool. Con gli inglesi fuori casa mettevi in preventivo di perdere. Il Milan ha perso dignitosamente rischiando anche di strappare punti preziosi. Ora a San Siro con i ‘Colchoneros’ è il vero esame. Questa sarà una bella partita dato che il Milan l’ultima volta in Champions venne eliminato proprio dall’Atletico Madrid in maniera netta perdendo sia andata che ritorno negli ottavi di finale dell’edizione 2013/2014”.