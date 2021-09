MN - Ielpo: "L'avvio di stagione del Milan è stato ottimo nonostante le perdite di Donnarumma e Calhanoglu"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni commentando l’avvio di stagione dei rossoneri. A proposito, Ielpo ha dichiarato: “Sicuramente l’inizio di stagione della squadra di Stefano Pioli è ottimo. Il Milan ha fatto una vittoria importante su un campo difficile come quello della Sampdoria e poi con il Cagliari la partita è stata abbastanza in discesa. Hanno dimostrato di saper giocare, soprattutto nei momenti decisivi delle due partite, ai livelli dell’anno scorso, nonostante le due perdite importanti che ci sono state sul mercato (vedi Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu). La dirigenza però non si è fatta trovare impreparata e ha preso subito il nuovo portiere, Mike Maignan, e ha dato fiducia a Brahim Diaz per il dopo Calhanoglu. La perdita di Calhanoglu, da quello che si dice, non era prevista, ma il problema per ora è stato risolto. C’è anche Junior Messias, dunque le frecce a disposizione di mister Stefano Pioli sono molte”.