MN - Milan, ieri è stato fatto un tentativo anche per il prestito di Pezzella dalla Fiorentina

Ieri alle 20 si è chiuso il mercato e il Milan, fino all'ultimo minuto, ha cercato di regalare un nuovo difensore a Stefano Pioli. I rossoneri ci hanno provato per diversi profili: da Kabak dello Schalke 04 a Rudiger del Chelsea, fino a Simakan dello Strasburgo. Ma il club di via Aldo Rossi, nelle ultime ore del mercato, ha fatto un tentativo anche per un altro difensore: secondo quanto appreso da Milannews.it, infatti, Maldini e Massara hanno provato a chiedere German Pezzella in prestito alla Fiorentina. Dai viola è però arrivato un no alla proposta milanista.



di Antonio Vitiello