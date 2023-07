MN - Milan, offerte per De Ketelaere e Origi: la situazione

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan lavora anche sul fronte uscite: stanno arrivando in questi giorni offerte interessanti per Charles De Ketelaere, auotore di un'annata non proprio positiva nella passata stagione, e anche per Divock Origi, oggi autore di una doppietta nella prima partitella stagione dell'inizio del raduno rossonero. Tra i campionati più interessati ci sono Ligue 1 e Premier League. Il club di Via Aldo Rossi sta valutando cosa fare del futuro dei due giocatori.

di Antonio Vitiello