MN - Origi a Milano settimana prossima. Così come gli acquisti di Florenzi e Messias

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Come appreso da MilanNews.it, l'ex attaccante del Liverpool, Divock Origi, sbarcherà a Milano settimana prossima: il countdown per il primo acquisto estivo del club rossonero è partito. Giorni in cui si chiuderanno anche le trattative per Alessandro Florenzi dalla Roma e Junior Messias dal Crotone: le operazioni, dunque, si protrarranno oltre la scadenza per i riscatti (fissata il 18 giugno), come accadde lo scorso anno con il Brescia per l'acquisto di Sandro Tonali.

di Antonio Vitiello