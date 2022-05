MN - Tra Investcorp e RedBird: Elliott valuta le offerte per il Milan

MilanNews.it

Confermata l’offerta di RedBird Capital Partners al fondo Elliott per l’acquisizione del Milan. La notizia emersa dal SkySportUk è stata più volte confermata in queste ore. Oltre al fondo Investcorp anche il gruppo americano RedBird vuole il Milan. Il blasone del club e la gestione Elliott hanno portato il Milan ad essere molto appetibile sul mercato internazionale.

Da qualche ora è scaduta l’esclusiva tra Investcorp ed Elliott, così RedBird ora tenta l’ingresso a gamba tesa per mettere le mani sul club rossonero. Offerta da 1 miliardo di euro contro 1,2 miliardi di euro messi sul piatto dal fondo del Bahrain. Il gruppo di Gerry Cardinale è già esperto nel settore sportivo, avendo delle quote nel Tolosa e nel Liverpool, oltre che diverse partecipazioni in società sportive nel baseball e basket. Da questo punto di vista gli americani avrebbero più conoscenza della materia rispetto agli arabi, ma l’offerta del fondo del Bahrain al momento è la migliore. Resta però la questione del debito, Elliott preferirebbe che Investcorp non faccia ricadere il debito del finanziamento sulle casse del club rossonero. Trattative in corso, il Milan aspetta il futuro proprietario ma sarà un futuro brillante.

di Antonio Vitiello