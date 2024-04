Capello: "Motta al Milan? E' pronto per il salto. E se portasse anche Zirkzee..."

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così il possibile arrivo di Thiago Motta sulla panchina del Milan: "Mi sembra un allenatore pronto per il salto. E se portasse Zirkzee? Beh, sarebbe l’ideale. Thiago Motta ha avuto la fortuna di avere in squadra il centravanti sorpresa della stagione e lo ha gestito molto bene. Se parliamo di questo però andiamo in un altro campo, decisamente complesso. I calciatori sono sempre la cosa più importante: è possibile dimostrare di essere bravi solo se si hanno calciatori forti".

E se Thiago Motta non fosse disponibile? Capello fa il nome di una vecchia conoscenza del calcio italiano per la panchina del Milan: "Un allenatore che conosce l’Italia. Uno come Fonseca".