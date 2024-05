Costacurta: "Milan, capisco Conceicao ma non Fonseca. I tifosi milanisti vogliono sognare"

"La svolta portoghese la comprendo più su Conceiçao che su Fonseca". Dagli studi di Sky, Alessandro Costacurta parla così del casting del Milan per il post Pioli: "Non capisco il perché di Fonseca. Di Conceiçao ho ancora negli occhi quello che ha fatto il suo Porto contro l'Arsenal, la squadra che gioca meglio in Europa. È un ottimo allenatore, credo che sia uno che possa stare al Milan.

Io vivo a Milano, incontro tanti tifosi del Milan e loro vogliono sognare. Secondo me Lopetegui non li faceva sognare. Ci sono dei nomi che ti fanno sognare e altri no: i tifosi devono sognare. Ci sono stati periodi, penso a quello di Berlusconi, in cui l'allenatore non era così importante perché tanto arrivavano le stelle. E infatti sono arrivati prima Sacchi, poi Capello. Adesso le stelle non possono arrivare, secondo me si devono orientare su qualcuno che li fa sognare"