16 maggio 2004: Roberto Baggio si ritira dal calcio giocato. Il saluto di San Siro durante Milan-Brescia

Il 16 maggio del 2004, alla Scala del Calcio, c'è il Milan che deve affrontare il Brescia per l'ultima giornata. Soprattutto in mezzo al campo c'è un signore di 37 anni, con il dieci sulle spalle e un codino... Divino. Roberto Baggio saluta il calcio con un'ovazione, giocando contro una delle sue ex squadre, forse non l'esperienza migliore ma con cui ha vinto uno Scudetto nel 1995-96. L'addio lo aveva annunciato due settimane prima, dopo che nel 2002 non era stato convocato per i Mondiali nippocoreani perché reduce da un infortunio e con i trenta già scattati da parecchio.

Roberto Baggio viene sostituito a sei minuti dalla fine del secondo tempo. Tutto San Siro gli tributa un lunghissimo applauso, a conferma di come fosse uno dei più amati dagli italiani. È comunque una giornata di festa, perché il Milan ha appena vinto lo Scudetto, battendo anche la Leonessa d'Italia nell'ultima sfida di quel campionato: finirà 4-2 con gol di Tomasson, doppietta come Matuzalem, Shevchenko e Rui Costa.

Roberto Baggio tornerà nel calcio solamente nel 2010, come Presidente del settore tecnico. Ruolo che lascerà non molto dopo. “Non mi è stato consentito di svolgere il ruolo che mi è stato affidato, non sono disposto ad andare avanti. Non ci tengo alle poltrone. Il mio programma di 900 pagine, presentato a novembre 2011, è rimasto lettera morta, e ne traggo le conseguenze“, le sue parole. Anche se oramai era una situazione un po' differente. "Da quando Baggio non gioca più non è più domenica", come canta Cesare Cremonini.