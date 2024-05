Bologna, oggi visita speciale a Casteldebole: Arrigo Sacchi

Visita speciale stamattina a Casteldebole, quartier generale e centro sportivo del Bologna.

Come si apprende dall'immagine diramata sui social rossoblù, in cui posa con il tecnico Thiago Motta, era presente Arrigo Sacchi, storico ex allenatore di Parma e Milan nonché ex ct della Nazionale.