La Samp di Pirlo resta in B: una doppietta di Diakité manda il Palermo in semifinale playoff

Una doppietta di Diakité a cavallo dei due tempi basta al Palermo per battere la Sampdoria e conquistare il passaggio in semifinale dei play off di Serie B dove ad attenderlo c’è il Venezia.

Gara viva e accesa al Barbera fra due squadre – Palermo e Sampdoria – che si sfidano a viso aperto creando occasioni, ma anche concedendo qualcosa agli avversari. Un botta e risposta che inizia all’8° quando Insigne prova il piatto di precisione mandando di poco a lato e prosegue coi tentativi di incursione di De Luca e Borini che però non spaventano più di tanto la retroguardia rosanero nonostante qualche affanno soprattutto quando si chiama in causa Desplanches che deve metterci del suo per evitare la pressione degli avversari e rilanciare la palla.

Le occasioni migliori sono però di marca rosanero con Soleri che al 34° di testa impegna Stankovic alla respinta e poi Diakité che sul finire del primo tempo trova la rete con un mezzo esterno su un cross di Brunori che attraversa quasi tutta l’area senza che nessun blucerchiato riesca ad allontanare il pallone.

Nella ripresa arriva subito il raddoppio dei siciliani ancora una volta con il laterale destro che taglia bene dentro l’area su un cross di Lund e di piattone da due passi batte ancora Stankovic. La risposta della Sampdoria arriva dieci minuti dopo con Benedetti dalla distanza che chiama Desplanches alla deviazione in alto. La gara prosegue con i blucerchiati che provano, senza troppa precisione a riaprirla, e i rosanero che controllano e cercando la ripartenza per chiudere definitivamente i conti: le occasioni migliori capitano sui piedi di Brunori e sulla testa dell’ex Kasami, ma si risolvono con un nulla di fatto. Negli ultimi minuti il Palermo segnerebbe anche il tris, ma Di Francesco parte in posizione irregolare con l'arbitro che annulla.

Palermo-Sampdoria 2-0

43’, 48’ Diakité