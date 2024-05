Ganz su Pioli: "E' arrivato al Milan in un momento difficile, secondo me ha fatto molto bene. Lo scudetto è stato un colpo magico"

vedi letture

Intervenuto nel canale youtube di Carlo Pellegatti, questo un estratto delle interessanti parole da parte dell'ex attaccante del Milan, Maurizio Ganz. Le sue parole sul bilancio di Stefano Pioli in questa stagione:

Ganz sul bilancio di Pioli: "Stefano è arrivato in un momento storico molto difficile e ha risanato spogliatoio e fisicità e compattezza di squadra, secondo me ha fatto bene, lo scudetto è stato un colpo magico. Quest'anno la delusione è stata nella Coppa Italia e in Europa League, si poteva arrivare in fondo come ha fatto bene l'Atalanta. Il Milan è abituato a vincere, ma i tifosi devono avere un po' di pazienza perchè serve del tempo per creare un progetto vincente".