Taarabt: "Balotelli buono, ma totalmente matto. Vi racconto cosa disse Robinho dopo il mio primo allenamento con il Milan"

Nella lunga intervista rilasciata a gazzetta.it, Adel Taarabt ha parlato anche di Mario Balotelli, suo ex compagno di squadra al Milan. Ecco le sue parole: "Una volta arrivò all’allenamento con la Ferrari e il suo rottweiler dentro, a duecento all’ora. Andava così forte che il cane era completamente stordito. Sembrava un gatto. Il dottore gli spiegò che per un cane era deleterio andare forte. Ma avrei mille storie: un’altra volta, prima di una gara contro il Chievo, disse a Pazzini di scendere in campo dall’inizio perché lui non voleva giocare. Ovviamente Mario segnò dopo pochi minuti. Era buono, ma totalmente matto.

Mario disse una volta che tecnicamente ero più forte di Neymar? Molti mi hanno visto solo in campo, lui anche in allenamento. Ricordo la prima seduta al Milan. C’erano Kakà, Robinho, Balo, e nessuno di loro mi conosceva bene. Dopo qualche numero Robinho chiese a Seedorf da dove diamine arrivassi. ‘Non far giocare me mister, fai giocare Adel', gli disse. Neymar però è Neymar, un giocatore che ho sempre amato vedere”.