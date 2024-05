Taarabt: "Ho due rimpianti: il mancato riscatto da parte del Milan e non aver firmato per il PSG"

L'ex rossonero Adel Taarabt ha rilasciato una lunga intervista a gazzetta.it nella quale ha ripercorso un po' anche la sua carriera. Ecco le sue parole: "Il mio rimpianto più grande? Ne ho due: il mancato riscatto da parte del Milan e non aver firmato per il Psg. In Francia la mia carriera sarebbe cambiata. Come mai non andai al PSG? Colpa di Leonardo. Quando mi chiamò dissi al mio agente che non mi piaceva. Era tutto fatto, poi lui si chiese come mai avrebbe dovuto spendere 12 milioni per me, che avevo giocato in Championship al QPR. Così prese Pastore a 50… 16 anni fui vicino al Barcellona e all’Arsenal, ma scelsi il Tottenham. Se fossi andato a Londra avrei potuto avere una carriera migliore, diversa. C’era Wenger e si parla francese…

Se mi sento un talento sprecato? No, sono sincero. Magari ho perso tre o quattro anni di carriera, avrei potuto fare scelte diverse e giocare più partite in Champions, ma ho vissuto in Portogallo, in Inghilterra e in Italia. Sono stato da Dio al Qpr, al Milan, al Benfica e non ho mai provato ansia nel giocare a calcio, mentre alcuni compagni correvano in bagno a vomitare prima dei big match. Ho amato far passare la sfera sotto le gambe degli avversari, la mia skill preferita, e realizzato ciò che volevo fare. L’ho fatto a modo mio, nel bene o nel male, divertendomi. E ne sono fiero”.