Il Benfica è fiducioso di poter riabbracciare Joao Felix già nelle prossime settimane

Il Benfica ha in programma di investire in questo mercato estivo per l'acquisto di un giocatore che possa ricoprire il ruolo di seconda punta e secondo quanto rivelato dal quotidiano portoghese Record starebbe pensando di lasciarsi andare a vecchi ricordi e richiamare all'ovile un prodotto del vivaio del club.

Si tratta di Joao Felix, attaccante classe '99 che continua a essere l'obiettivo preferenziale del club lusitano e non sembra trovare mai la giusta realtà per esprimere il proprio talento. L'ultimo esempio il prestito flop al Milan nella stagione appena terminata, con il Chelsea a tagliarlo fuori dal Mondiale per Club. Secondo i colleghi portoghesi, sia il presidente Rui Costa che l'allenatore Bruno Lage hanno già espresso il desiderio di riportare il giocatore al da Luz, da dove è partito nel 2019 in direzione Atlético Madrid per 126 milioni di euro.

Il buon rapporto con l’allenatore non fa altro che alimentare l’ottimismo in casa Benfica, ma staremo a vedere che valutazione nel farà il Chelsea dopo aver sborsato oltre 50 milioni la scorsa estate. A meno che i londinesi aprano all'opzione in prestito.

A proposito di un possibile ritorno a casa di Joao Felix al Benfica in questo mercato estivo, ne ha parlato così l'ultima volta il presidente Rui Costa: "Ogni anno mi viene posta questa domanda. Se fosse possibile far tornare giocatori cresciuti nella nostra formazione, che hanno la qualità e lo spessore di un calciatore come João, lo vorremmo tutti, tutti i tifosi del Benfica lo vorrebbero. Ma dobbiamo capire due cose. I giocatori non sono liberi, hanno contratti molto alti con i rispettivi club e valori di trasferimento molto elevati".

E ancora: "I costi, sia per quanto riguarda i trasferimenti sia per gli stipendi, sono molto alti e questa parte va rispettata. Il Benfica vuole tutti i grandi giocatori. João è un eccellente calciatore. Ma dal dire questo al riuscire a riportarlo da noi c’è una grande distanza, e non posso anticipare molto più di così. Non c’è alcun avvicinamento che mi faccia pensare che sia possibile".