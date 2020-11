MN - Braglia: "Non mi aspettavo un Ibra così determinante"

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato così a Milannews.it di Zlatan Ibrahimovic: "Non mi sarei mai aspettato un Ibrahimovic così determinante per il Milan, per l'età e altro. Il fatto di come affronta le partite e lo spirito con le quale le affronta e la leadership che ha all'interno della squadra è quello che fa ben sperare ai tifosi del Milan. Sono rimasto colpito anche dalle dichiarazioni di Ibra quand disse: 'Sono un po' stanco'". Questione rinnovo? Se non dovessero rinnovare il contratto di Ibrahimovic da giocatore, spero che glielo facciano da dirigente. Non si può perdere un giocatore del carisma, della sapienza tecnica e qualitativa che lui ha. Sarebbe giusto che lui rimanesse, in qualsiasi ruolo".



