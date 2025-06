MN - Carobbi: "Se Theo è sostituibile? Sì, ma non così facilmente. Speriamo che il sostituto abbia anche un po' di buon senso"

vedi letture

Stefano Carobbi, ex terzino del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Resta un problema: un giocatore come Theo è sostituibile?

"Sì, lo è ma non così facilmente. Perché trovare giocatori con quella potenza e quelle caratteristiche è complicato. Giocatore che a mio avviso si è buttato un po', perché non ha espresso al massimo le sue doti. Speriamo che il sostituto abbia anche un po' di buon senso".

Con Theo un altro pezzo del Milan scudettato del 2022 se ne va. Sono sempre meno i superstiti

"Incredibile come in tre anni siano riusciti a distruggere una squadra che ha fatto divertire. Strategia societaria che non comprendo".

Nella tua esperienza al Milan hai avuto davanti un giocatore persino superiore a Theo, come Paolo Maldini

"Quella squadra era impressionante, a volte ricordo che si andava in tribuna in 7-8 di noi. In verità, però, quando approdai al Milan l'idea di Arrigo Sacchi, che mi ebbe nella Primavera della Fiorentina, era di farmi giocare al posto di Tassotti, dato che sono un destro naturale. Trovai poco spazio, ma furono due anni belli anche se un po' sfortunati per un infortunio che mi ha frenato. Ma sono stati due anni bellissimi, in cui mi hanno fatto sentire responsabilizzato e mai uno dei tanti".