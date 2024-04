Sacchi su Thiago Motta: "Moderno, europeo, visionario. E' uno che guarda avanti"

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna che piace molto ai rossoneri per il post-Pioli: "È molto bravo, è un ragazzo intelligente che sta migliorando di anno in anno e, soprattutto, ha una dote non comune: guarda lontano. Che cosa mi piace di Thiago Motta? Basta guardare il Bologna... È una squadra alla quale lui ha saputo dare un gioco. E lo ha fatto con un gruppo di emeriti sconosciuti. Lui, in un Paese che pensa che il gioco sia prerogativa del singolo, ha trasmesso l’idea del collettivo, della manovra corale, dell’orchestra. Complimenti.

Come lo definirei? Tre aggettivi: moderno, europeo, visionario. L’ho già detto: è uno che guarda avanti, che è sintonizzato con i tempi, che va veloce con il pensiero. Altrimenti, se non fosse così, non sarebbe riuscito a costruire quella bellissima realtà che è il Bologna. Che cosa mi impressiona del Bologna? Una cosa tanto semplice quanto rara nel calcio italiano: i ragazzi di Thiago Motta giocano a memoria. Hanno interiorizzato il gioco. E poi ammiro il coraggio: che la partita sia in casa o in trasferta, i giocatori del Bologna si comportano sempre allo stesso modo. Non hanno paura di nessun avversario e questo significa che hanno delle idee alle quali aggrapparsi in caso di bisogno. E quelle idee, ovviamente, gliele ha date il loro allenatore".