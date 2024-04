Sacchi: "Thiago Motta al Milan? Lo vedrei benissimo, a patto che..."

Tra i nomi che vengono accostati alla panchina del Milan c'è anche quello di Thiago Motta. Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha spiegato che l'attuale allenatore del Bologna farebbe a caso del Diavolo, ma ad una condizione: "Thiago Motta al Milan? Lo vedrei benissimo, a patto che... Vedete, io voglio bene agli allenatori, e vorrei che fossero sempre messi nelle migliori condizioni per potersi esprimere. Qui, intendo al Milan, non ho ancora capito quale sia la catena di comando. Non mi stancherò mai di dire che i successi partono sempre dal club che, con la sua storia e il suo stile, con di più della squadra, e la squadra conta di più del singolo.

Il club, quindi, com’è strutturato? Chi decide? Quale politica s’intende perseguire? Thiago Motta va benissimo, perché uno che sta lottando per entrare in Champions con il Bologna deve per forza avere qualità superiori. Però bisogna vedere se al Milan l’ambiente è pronto ad accoglierlo con la disponibilità e la pazienza di cui un allenatore ha bisogno".