Tassotti sulla difesa rossonera: "Mi ha sorpreso, tutti gli interpreti sono cresciuti tantissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito alla difesa del Milan, Mauro Tassotti, ex terzino rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Oggi il modo di difendere è diverso, è una costante degli ultimi anni. Le mie difese si muovevano più di reparto, la linea del Milan di oggi ha giocatori che giocano più individualmente. Accettano l’uno contro uno senza paura, corrono il rischio per poi avere una superiorità numerica in mezzo. Mi hanno sorpreso, tutti gli interpreti sono cresciuti tantissimo".