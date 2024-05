PSV, rottura del crociato per Dest: "Tornerò più forte"

Sergino Dest, terzino del PSV in prestito dal Barcellona, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio nel corso di un allenamento. L'ex Milan potrà probabilmente tornare in campo solamente nel 2025, ma non ha intenzione di abbattersi. Lo statunitense ha condiviso un video con un messaggio per i suoi fan sul proprio profilo Instagram:

"Ero abbastanza sorpreso quando ho saputo della notizia. Non avrei mai pensato che sarebbe successo a me! È un momento difficile, ma lo affronterò e tornerò più forte e vi renderò tutti di nuovo orgogliosi. Grazie per tutti i messaggi e il supporto!".