Brahim Diaz: "È molto facile giocare con questi compagni. Miglior stagione personale? Non lo so"

Un'altra doppietta, un altro show di Brahim Diaz. Nel 4-0 al Granada l'ex Milan timbra ancora il cartellino, trascina il Real Madrid mettendoci anche un assist. E' la miglior stagione della carriera? "Non lo so, vogliamo fare tanti punti in campionato e arrivare nella migliore forma per la finale di Champions League. Sono a dodici gol e sette assist, ma mancano diverse partite, cercherò di fare qualcosa in più ma la cosa più importante è la squadra", ha dichiarato nel post-partita a Real Madrid Tv.

Un commento anche sul Granada, oggi aritmeticamente retrocesso in Segunda Division: "Dite al Granada che spero che tornino presto in Prima Divisione. Che abbiamo giocato la partita con il massimo rispetto. Dopo questa settimana non è stata una partita facile, si arriva con l'adrenalina, abbiamo giocato con rispetto, come dovevamo giocare".

Qual è la forza del Real Madrid? Il gruppo, secondo Brahim: "È molto facile giocare con questi compagni. Quello che sta accadendo a me è tutto grazie ai compagni. La cosa più importante sono i titoli di squadra. Abbiamo il campionato e vogliamo la Champions League. Siamo una famiglia, passo più tempo con loro che a casa, sono i miei fratelli".