Già finita l'esperienza dell'ex rossonero Gala al Foggia

vedi letture

Cambierà nuovamente casacca Antonio Gala, giunto già alla fine della breve parentesi con il Foggia. Il centrocampista classe 2004 era arrivato a Gennaio, ma le difficoltà societarie dei rossoneri lo hanno spinto a liberarsi dai pugliesi al fine di cercare una nuova squadra per il 2025-26. Nel corso del campionato appena ha disputato dodici partite con i satanelli, impreziosite anche da due gol e altrettanti assist.

Gala era arrivato dal Milan Futuro, dove non era però quasi mai sceso in campo a causa di un infortunio al menisco. Ad ogni modo il suo talento, messo in mostra anche nelle annate precedenti nelle giovanili rossonere, avrebbe già portato varie società a muoversi sui suoi passi. Stando a quanto riportato da Antenna Sud sarebbero al momento quattro i club in lizza per il suo profilo, due di Serie C e due di Serie B.

Dalla C gli interessi si muovono da parte della Salernitana appena retrocessa e del Cerignola, arrivato secondo nell’ultimo Girone C. Dalla B invece si sono affacciate alla finestra sia la Reggiana, salva grazie ad un inatteso sprint finale, che il Bari, pronto a ripartire con il nuovo corso di Fabio Caserta. Un poker di livello che rende l’idea del valore del ragazzo.