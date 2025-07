L'ex rossonero Suso firma con il Cadice: le sue parole

La stagione 2025/26 del Cadice è cominciata con un evento speciale e carico di emozione: la presentazione ufficiale di Suso come nuovo calciatore del club andaluso. In un’atmosfera festosa, davanti a una folla entusiasta accorsa al Nuevo Mirandilla, il trequartista ha indossato per la prima volta la maglia numero 11, simbolo del sogno finalmente realizzato: giocare per la squadra della sua città.

L’evento ha rappresentato non solo un momento simbolico per il Cadice, ma anche una dichiarazione di amore calcistico da parte di Suso. Il fantasista ha ribadito con forza che la scelta di scendere in Segunda División non è stata né obbligata né condizionata da fattori economici. "Potevo essere in venti posti diversi, ma ho scelto questo. Avevo un’offerta molto importante dall’Arabia Saudita, mi offrivano dieci volte di più rispetto a quello che guadagnerò qui. Ma questa non è una decisione economica, è una decisione di cuore", ha dichiarato il giocatore, tra gli applausi dei presenti.

Il ritorno a casa è maturato lentamente, già a partire da aprile, nonostante le pressioni dell'Al Ettifaq e dello stesso Siviglia, che avrebbe voluto trattenerlo. Ma Suso, che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Liverpool, Milan e Siviglia (con cui ha vinto due Europa League), ha scelto il Cadice. "Grazie a Dio la mia carriera è andata bene, ma sentivo il bisogno di qualcosa di diverso. Avevo questo sogno da tempo, e non volevo arrivare qui tra tre o quattro anni, ma adesso, in condizioni ottimali".