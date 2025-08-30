Bennacer-Juventus, Romano: "Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, in compagnia di Matteo Moretto Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, focalizzandosi in maniera particolare sul centrocampo.

Questione centrocampo: Ismael Bennacer

R: "Bennacer-Juventus. Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari. Poi qualora dovesse cambiare questa vicenda Bennacer sarà sicuramente uno dei nomi delle ultime ore. Gli ha fatto un'offerta il Trabzonspor ma il calciatore ha chiesto ancora un po' di tempo, vuole valutare, secondo me un po' come Akanji che sta valutando diverse opportunità. Bennacer vuole capire se arriveranno altre opportunità prima della fine del calciomercato. Nel frattempo il Trabzonspor ci ha provato".